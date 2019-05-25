Леру Кудрявцеву приняли за роковую женщину в австрийском политическом скандале

Российская ведущая Лера Кудрявцева разместила гневный пост в инстаграме с фотографией полосы австрийской газеты Oesterreich Zeitung со своим изображением.

В материале о канцлере Австрии Хайнце-Кристиане Штрахе с подзаголовком «Она была актрисой или «проституткой?» в качестве иллюстрации использована фотография Кудрявцевой.

«Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии… Ну что же , будем разбираться в международном суде», — написала Кудрявцева.

Она добавила, что не ожидала такого от газет Австрии.

Ранее сообщалось, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречается 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года в обмен на инвестиции. По итогам выборов Штрахе стал вице-канцлером Австрии. Из-за скандала и отставки Штрахе власти Австрии объявили о проведении досрочных парламентских выборов.