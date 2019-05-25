«Я поеду»: Дима Билан об участии в «Евровидении» в третий раз
Российский певец Дима Билан допустил, что поучаствует в «Евровидении» в третий раз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир Первого канала.
По словам певца, участвовать в этом музыкальном конкурсе весело, это «спорт».
«Вполне возможно, если вы настоите, то я поеду, почему нет», — заявил Билан.
Артист принимал участие в «Евровидении» два раза, в 2008 году он знал первое место, исполнив песню Believe.
Ранее Билан намекнул на проигрыш Лазарева в финале «Евровидения».