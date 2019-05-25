«Я поеду»: Дима Билан об участии в «Евровидении» в третий раз

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Российский певец Дима Билан допустил, что поучаствует в «Евровидении» в третий раз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир Первого канала.

По словам певца, участвовать в этом музыкальном конкурсе весело, это «спорт».

«Вполне возможно, если вы настоите, то я поеду, почему нет», — заявил Билан.

Артист принимал участие в «Евровидении» два раза, в 2008 году он знал первое место, исполнив песню Believe.

Ранее Билан намекнул на проигрыш Лазарева в финале «Евровидения».