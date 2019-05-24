Британский медик назвал психические расстройства Леонардо да Винчи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/949/12330949/davinci-pic905-895x505-34539.jpg">

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани считает, что художник Леонардо да Винчи мог страдать от синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Brain.

Медик подчеркнул, что через 500 лет после смерти человека нельзя установить его точный диагноз. При этом, считает Катани, с помощью СДВГ можно объяснить, почему Леонардо да Винчи редко доводил свои работы до конца, а также был «непредсказуемо гениальным».

Ученый рассказал, что на мысль об СДВГ у художника его натолкнули многолетние наблюдения пациентов с таким же диагнозом. Он пояснил, что ученики Леонардо да Винчи рассказали, что он считал себя неудачником и очень часто не мог закончить свои проекты. Похожими историями делились и его пациенты с СДВГ.

Ранее была раскрыта тайна «Обнаженной Моны Лизы».