Сколько баллов добавили Лазареву при пересчете итогов «Евровидения»

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Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги международного песенного конкурса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в результате пересчета голосов участник от России Сергей Лазарев получил 370 баллов, вместо 369.

Как отмечается, тройка лидеров финала конкурса не изменилась, несмотря на пересчет голосов.

При этом после пересчета Лазарев также остался на третьем месте.

Ранее сообщалось, что итоги «Евровидения» пересчитали из-за ошибки.