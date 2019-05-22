Ведуший ток-шоу на «России 1» со скандалом выгнал украинского эксперта

Телеведущий программы «Кто против?» Сергей Михеев со скандалом выгнал украинского эксперта Андрея Метлева из студии. Об этом сообщает ФАН.

По данным портала, инцидент произошел во время обсуждения темы «голодомора».

Как отмечается, Метлев грубо прервал Михеева и заявил о том, что фальсификация не исключает самого «голодомора».

При этом Михеев эмоционально отреагировал на выпад эксперта и выгнал его из студии.

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере.