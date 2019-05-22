Почему Тарантино ждал со свадьбой до 55 лет

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Американский кинорежиссер Квентин Тарантино, показавший на Каннском кинофестивале премьеру своего нового фильма «Однажды в Голливуде», раскрыл, почему не женился до 55 лет.

Свадьба Квентина Тарантино с израильской моделью и певицей Даниэлой Пик состоялась полгода назад.

«Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему — я просто ждал идеальную женщину», — цитирует РИА «Новости» Квентина Тарантино, которому весной 2019 года исполнилось 56 лет.

Девятый по счету фильм режиссера «Однажды в Голливуде» был включен в программу фестиваля в последний момент из-за затянувшегося монтажа фильма.

Ранее сообщалось, что подруга ДиКаприо пришла на премьеру Тарантино в платье невесты.