Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм «Однажды в Голливуде», который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.

После премьеры картина удостоилась шестиминутных оваций.

Сам Тарантино выглядел очень довольным, и, по данным издания, шептал «я люблю тебя» своей жене Даниэлле Пик.

События киноленты разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. История повествует о жизни экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута.

Картина выйдет в российский прокат в августе.