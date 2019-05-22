Фанаты увидели спойлер на татуировке звезды «Игры престолов»

Фанаты сериала «Игра престолов» разглядели спойлер к финалу в татуировке актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк, сообщает The Huffington Post.

Тернер несколько месяцев назад сделала татуировку с изображением головы лютоволка и цитатой из сериала «the pack survives», что означает «стая выживет».

Теперь поклонники утверждают, что это было отсылкой к финалу, так как все представители дома Старков, остававшиеся в живых на момент произнесения той цитаты, пережили финал саги.

Ранее Санса Старк отреагировала на требования фанатов переснять финал «Игры престолов».