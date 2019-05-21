«Евровидение» спешно решает вопрос по санкциям
Организатор песенного конкурса «Евровидение» Европейский вещательный союз (ЕВС) обдумывает санкции в отношении Исландии из-за демонстрации в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами. Об этом сообщает DW.
До этого стало известно, что флаг Палестины дважды попал в прямой эфир «Евровидения».
По заявлению ЕВС, демонстрация на конкурсе флагов непризнанных стран противоречит правилам конкурса. Также в союзе подчеркнули, что музыкальный конкурс является неполитическим мероприятием.
Однако пока неизвестно, какие конкретно меры будут приняты в отношении исландского государства.
Согласно уставу ЕВС, можно показывать только флаги стран-членов ООН и ЕС, а также радужный флаг ЛГБТ-сообщества.
Ранее США предупреждали, что палестинские боевики могут устроить теракты на «Евровидении».