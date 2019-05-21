Amazon разорвал контракт с обвиненным в педофилии Вуди Алленом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/475/8041475/19e4411eb6a4d607c79e407c84117a4c-pic905-895x505-93064.jpg">

Студия Amazon вернула права на домашний прокат фильма «Дождливый день в Нью-Йорке» режиссеру и продюсеру — Вуди Аллену.

Как сообщает Variety, фильм с Элль Фаннинг и Тимоти Шаламе ранее оказался заложником судебного спора между Алленом и его бывшими партнерами в Amazon, однако после возвращения прав Аллен может распоряжаться прокатом в США по своему усмотрению и от лица своей студии Gravier Productions.

Аллен и Amazon судятся после того, как компания отозвала многомиллионный контракт с режиссером, который должен был снять для студии несколько фильмов. Разрыв контракта произошел после того, как приемная дочь обвинила режиссера в педофилии.

Ранее издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена.