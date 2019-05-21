Санса Старк отреагировала на требования фанатов переснять финал «Игры престолов»
Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», высказалась по поводу требования фанатов переснять финальный сезон сериала. Об этом сообщает Deadline.
По ее словам, ее не удивила реакция поклонников, так как у людей есть представления о том, как должно закончиться шоу. Когда конец не совпадает с их ожиданиями, они начинают возмущаться.
«Все эти петиции и тому подобное – я считаю неуважительными по отношению к съемочной группе, сценаристам и продюсерам, которые на протяжении десяти лет неустанно работали и в течение 11 месяцев снимали последний сезон», — сказала Тернер.
Ранее звезда «Игры престолов» рассказала о разочаровывающем финале.