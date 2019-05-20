Дейенерис из «Игры престолов» ответила родителям, назвавшим в ее честь детей

Актриса Эмиля Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», успокоила родителей, назвавших детей в честь ее героини, сообщает The New Yorker.

Внимание, далее следуют спойлеры к 8 сезону сериала!

Кларк пояснила, что ее героиня до последнего оставалась сильной женщиной, несмотря на поступки Дейнерис в финале, ведущие к трагическим последствиям.

Она добавила, что Кхалиси — прекрасное имя, и пожелала его обладательницам много работать.

Ранее родители сотен девочек, которых назвали в честь героини «Игры престолов» Дейенерис или Кхалиси, оказались недовольны пятым эпизодом финального сезона сериала.