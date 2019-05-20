Трейлер третьего сезона «Мира Дикого запада» появился в Сети

Телевизионная сеть HBO выпустила трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого запада». Видео было опубликовано на официальном канале HBO на YouTube.

В трейлере появляется американский актер Аарон Пол, идущий по мосту, в то время как на фоне играет музыка британской рок-группы Pink Floyd. Затем он неожиданно встречает Долорес, которую в сериале играет Эван Рэйчел Вуд.

Выход третьего сезона «Мира Дикого запада» запланирован на апрель 2020 года.

Ранее сообщалось, что Венсан Кассель станет злодеем в «Мире Дикого запада».