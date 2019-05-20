«Наш дозор окончен»: звезда «Игры престолов» попрощалась с сериалом

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Актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли «матери драконов» Дейенерис Таргарин в «Игре престолов», в инстаграме попрощалась с сериалом.

«Игра престолов» сформировала меня как женщину, как актрису и как человека. Теперь наш дозор окончен», — написала Кларк.

По ее словам, она очень благодарна фанатам за поддержку.

Она также добавила, что образ «матери драконов» стал важной частью ее жизни.

Ранее сообщалось, что требование переснять финал «Игры престолов» набрало рекордное число подписей.