«Машина»: Пригожин о Лазареве на «Евровидении»
Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что выступление певца Сергея Лазарева на «Евровидении — 2019» было успешным. Мнением Пригожина поинтересовался RT.
Он подчеркнул, что выступление Лазарева было «мощным» и «абсолютно потрясающим».
«Он поет как машина, как робот, просто блестяще. Таких артистов, которые поют чисто, выразительно, не много», — сказал Пригожин.
Продюсер также выразил надежду, что песня Лазарева Scream, с которой он представлял Россию, продолжит жизнь.
Ранее сам Лазарев также оценивал свое выступление на «Евровидении».