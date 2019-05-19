«Машина»: Пригожин о Лазареве на «Евровидении»

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Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что выступление певца Сергея Лазарева на «Евровидении — 2019» было успешным. Мнением Пригожина поинтересовался RT.

Он подчеркнул, что выступление Лазарева было «мощным» и «абсолютно потрясающим».

«Он поет как машина, как робот, просто блестяще. Таких артистов, которые поют чисто, выразительно, не много», — сказал Пригожин.

Продюсер также выразил надежду, что песня Лазарева Scream, с которой он представлял Россию, продолжит жизнь.

Ранее сам Лазарев также оценивал свое выступление на «Евровидении».