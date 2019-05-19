Флаг Палестины дважды попал в прямой эфир «Евровидения»

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В прямом эфире финала международного песенного конкурса «Евровидение», который в этом году проходил в Тель-Авиве, дважды появился флаг Палестины, пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что флаг Палестины впервые появился на выступлении Мадонны, когда она пела новую песню Future. В один из моментов номера спинами повернулись два танцора поддержки американской певицы — на спине одного из них был флаг Палестины, а у второго Израиля.

Во второй раз флаг Палестины появился в эфире примерно через час — его показали исландские музыканты Hatari во время оглашения результатов.

Ранее США предупреждали, что палестинские боевики могут устроить теракты на «Евровидении».