Лазарев оценил свое выступление на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев заявил, что не разочарован своим выступлением на песенном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, он показал достойный результат.

Он отметил, что в итоге спел «мощнее и эмоциональнее», чем в полуфинале.

Кроме того, он рассказал, что вся команда испытывала страшное волнение.

«Россию не подвел, так что все хорошо», — заключил он.

Ранее Сергей Лазарев уточнил намерение ехать на «Евровидение» в третий раз.