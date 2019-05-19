Лазарев оценил свое выступление на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев заявил, что не разочарован своим выступлением на песенном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве, сообщает РИА «Новости».
По его мнению, он показал достойный результат.
Он отметил, что в итоге спел «мощнее и эмоциональнее», чем в полуфинале.
Кроме того, он рассказал, что вся команда испытывала страшное волнение.
«Россию не подвел, так что все хорошо», — заключил он.
Ранее Сергей Лазарев уточнил намерение ехать на «Евровидение» в третий раз.