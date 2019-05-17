Роберт Паттинсон станет новым «Бэтменом»

Британский актер Роберт Паттинсон, известный по роли Эдварда Каллена в фильме «Сумерки», сыграет «Бэтмена» в новом фильме кинорежиссера Мэтта Ривза. Об этом сообщает Variety.

Предполагается, что съемки фильма должны начаться этим летом. Однако официальная дата начала съемок фильма пока не установлена. На больших экранах картина о «Бэтмене» появится с 25 июня 2021 года.

Отмечается, что 33-летний Паттинсон станет вторым самым молодым актером, который сыграет этого супергероя на большом экране после Кристиана Бэйла, которому было 31 год, когда состоялась премьера «Бэтмена» в 2005 году.

Ранее сообщалось, что появился первый тизер-трейлер «Бэтвумен».