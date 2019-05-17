Лазарев рассказал о критике в свой адрес
Российский певец Сергей Лазарев, прошедший в финал «Евровидения» с песней Scream, рассказал о том, как относится к критике в свой адрес. Об этом она рассказал Deutsche Welle.
По словам Лазарева, всегда будут люди, которые критикуют и которым что-то не нравится. Однако тех, кто радуется успехам гораздо больше, считает певец.
«Тех, кто был недоволен, значительно меньше тех, кто порадовался за меня, за Россию», — отметил Лазарев.
Российский представитель на конкурсе добавил, что в этом году на «Евровидении» ставки очень высоки, а ожидания от его выступления огромные.
Лазарев пообещал, что все будет хорошо.
Ранее сообщалось, что Лазарев вышел в финал «Евровидения».