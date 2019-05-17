Лазарев рассказал о критике в свой адрес

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Российский певец Сергей Лазарев, прошедший в финал «Евровидения» с песней Scream, рассказал о том, как относится к критике в свой адрес. Об этом она рассказал Deutsche Welle.

По словам Лазарева, всегда будут люди, которые критикуют и которым что-то не нравится. Однако тех, кто радуется успехам гораздо больше, считает певец.

«Тех, кто был недоволен, значительно меньше тех, кто порадовался за меня, за Россию», — отметил Лазарев.

Российский представитель на конкурсе добавил, что в этом году на «Евровидении» ставки очень высоки, а ожидания от его выступления огромные.

Лазарев пообещал, что все будет хорошо.

Ранее сообщалось, что Лазарев вышел в финал «Евровидения».