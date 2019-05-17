Киркоров заявил, что вернул Россию в финал «Евровидения»

Певец Филипп Киркоров заявил, что благодаря ему российский певец Сергей Лазарев смог пройти в финал «Евровидения». Об этом он написал в своем инстаграме.

«Счастлив, что мы с Сергеем вернули Россию на конкурсе «Евровидение» снова в финал», — написал Киркоров.

Также он опубликовал фото, где обнимает Лазарева.

Ранее сообщалось, что российский певец Сергей Лазарев выступит под пятым номером в первом финале международного песенного конкурса «Евровидение».