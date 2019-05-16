Сколько стоила накрутка за дочку Алсу на «Голосе», рассказали в Group-IB

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Представитель компании Group-IB, проверявшей победу дочери Алсу в финале детского «Голоса», назвал стоимость накрутки голосов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, можно установить, какая компания занималась накруткой.

«В среднем по рынку один «купленный» голос может стоить от 60 до 80 рублей», — сказал источник.

Уточняется, что, по данным компании, накрутка составила около 38 тыс. голосов, поэтому ее стоимость оценивается в 2,28-3,04 млн руб.

Ранее западные СМИ вспомнили о «русских хакерах» из-за скандала на «Голос. Дети».