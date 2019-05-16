«Вопрос остается открытым»: Первый канал об отмене победы дочери Алсу
В пресс-службе Первого канала рассказали, когда будет «поставлена точка» в ситуации с победой дочки Алсу в детском «Голосе», передает РИА «Новости».
В апреле победительницей «Голоса. Дети» стала 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовало большинство телезрителей Первого канала. 16 мая стало известно, что во время голосования были использованы схемы массированной рассылки СМС-сообщений.
Отмечается, что всех финалистов пригласили принять участие в специальном выпуске.
«Поскольку итоги от 26 апреля аннулированы, это означает, что вопрос о победителе на данный момент остается открытым», — говорится в заявлении.
Уточняется, что спецвыпуск передачи выйдет в прямом эфире.