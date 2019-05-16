Мать финалиста «Голоса» опешила от отмены победы дочки Алсу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/57/12340057/05175522.811902-pic905-895x505-56576.jpg">

Мама юного казахстанского исполнителя Ержана Максима прокомментировала аннулирование результатов шестого сезона шоу «Голос. Дети».

Участвовавший в проекте мальчик занял второе место на конкурсе, уступив первое место дочери Алсу Микелле Абрамовой. «Мы в шоке! Не верится просто», — сказала Гульмира Алибек в беседе с РИА «Новости», затруднившись прокомментировать судьбу Ержана в качестве возможного победителя конкурса.

О возможном пересчете голосов Гульмира Алибек пока ничего не знает.

Ранее стало известно, что систему голосования на шоу «Голос. Дети» изменят после того, как расследование показало факт накрутки голосов во время голосования за победителя проекта.