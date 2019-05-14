Названы лучшие злодеи из сериалов

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Серсея Ланнистер из «Игры престолов» возглавила рейтинг лучших злодеев из сериалов. Об этом сообщает The Independent.

Второе место списка занял Джим Феннер из сериала «Плохие девочки», который является офицером из женской тюрьмы Ларкхолл.

Тройку лидеров замыкает Гай Балтар из шоу «Звездный крейсер Галактика», который хотел предать человечество ради своей жизни.

В рейтинг также вошли Густаво Фринга («Во все тяжкие»), Даг Джуди («Бруклин 9-9»), Эл Сверенджен («Дедвуд») и Ричард Хиллман («Улицы коронации»).

В прошлом году был опубликовал рейтинг лучших злодеев в истории кино.