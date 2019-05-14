Названы любимые герои россиян из «Игры престолов»
Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер стали любимыми героями сериала «Игра престолов» россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос.
По данным агентства, около 24% респондентов назвали этих героев «Игры престолов» любимыми.
Как отмечается, второе место занял Джон Сноу, которого поддержали 11% опрошенных.
При этом тройку лидеров замыкает Арья Старк, за которую проголосовали 6% респондентов.
Ранее стало известно, чем закончится последний сезон «Игры престолов».