Названы любимые герои россиян из «Игры престолов»

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Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер стали любимыми героями сериала «Игра престолов» россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос.

По данным агентства, около 24% респондентов назвали этих героев «Игры престолов» любимыми.

Как отмечается, второе место занял Джон Сноу, которого поддержали 11% опрошенных.

При этом тройку лидеров замыкает Арья Старк, за которую проголосовали 6% респондентов.

Ранее стало известно, чем закончится последний сезон «Игры престолов».