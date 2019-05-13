Лидер «Океана Эльзы» готовится к выборам в Раду, узнали СМИ

Согласно данным некоторых СМИ, музыкант и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готовится к парламентским выборам на Украине. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в телеграме издания «Украинская правда».

Как отмечается, артист якобы проводит консультации на тему объединения «здоровых демократических сил».

Однако, говорится в тексте, пока непонятно, намерен ли точно Вакарчук избираться в депутаты.

Уточняется, что музыкант поделится своими планами на «политическое будущее» в видеобращении, которое он выложит 16 мая.

Ранее СМИ сообщали, что Вакарчук сформировал предвыборный штаб, который ведет переговоры с так называемыми «лидерами мнений» для формирования своей партии в Верховной раде.