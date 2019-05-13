Лазарев пофантазировал о жизни после победы в «Евровидении»

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Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев рассказал, каким видит будущее после победы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лазарева, если он выиграет «Евровидение», то хотел бы, чтобы в 2020 году конкурс прошел в Сочи. Он подчеркнул, что очень на это надеется.

«Я бы очень хотел, чтобы это был город Сочи. Как раз там классное сочетание и воды, и гор», — поделился Лазарев.

Также Лазарев представил, что «Евровидение» могло бы состояться и в столице.

«Не хочу загадывать... Можем мечтать, сколько угодно, но как это будет, видно станет 18 мая. До этого надо дожить еще», — заключил Лазарев.

Ранее Лазарев и Филипп Киркоров прошли по оранжевой дорожке «Евровидения.

Открытие конкурса «Евровидение 2019» состоялось в Тель-Авиве 12 мая. Представитель России Сергей Лазарев выступит на музыкальном соревновании с песней Scream.