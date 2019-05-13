Букмекеры предрекли исход «Евровидения-2019»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/431/12350431/RIAN_5857040.HR-pic905-895x505-64888.jpg">

Букмекеры рассказали, кто станет победителем в ежегодном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным букмекерских контор, российский представитель Сергей Лазарев с песней «Scream» займет четверное место в конкурсе.

Как отмечается, победителем станет певец от Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade». На втором месте — Джон Лундвик (Швеция), который исполнит «Too Late for Love», а третьим станет Билал Ассани из Франции с песней «Roi».

Также в десятку лидеров должны войти певцы из таких стран, как Азербайджан, Италия, Мальта, Швейцария, Австралия и Исландия.

Ранее сообщалось, что «Евровидение-2019» началось в Израиле.

Россию на ежегодном песенном конкурсе в этом году представляет певец Сергей Лазарев. Он выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.