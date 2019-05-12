Звезда «Игры Престолов» сыграет в биографической мелодраме

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Актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли «матери драконов» Дейенерис Таргарин в сериале «Игра престолов», снимется в биографической мелодраме «Позволь мне перечесть». Об этом сообщает Variety.

По данным портала, сюжет ленты расскажет о поэтессе Элизабет Барретт, ее романе с драматургом Робертом Браунингом.

Как отмечается, сценаристом картины выступит Пол Милн, а режиссером проекта стал Бьорн Рунге.

При этом дата премьеры фильма пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Эмилия Кларк рассказала о новых сериях «Игры престолов».