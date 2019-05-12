Звезда «Игры Престолов» сыграет в биографической мелодраме
Актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли «матери драконов» Дейенерис Таргарин в сериале «Игра престолов», снимется в биографической мелодраме «Позволь мне перечесть». Об этом сообщает Variety.
По данным портала, сюжет ленты расскажет о поэтессе Элизабет Барретт, ее романе с драматургом Робертом Браунингом.
Как отмечается, сценаристом картины выступит Пол Милн, а режиссером проекта стал Бьорн Рунге.
При этом дата премьеры фильма пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что Эмилия Кларк рассказала о новых сериях «Игры престолов».