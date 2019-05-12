Экс-адвоката Харви Вайнштейна лишили должности в Гарварде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/375/11833375/AP_18156546508447-pic905-895x505-17857.jpg">

Бывшего адвоката продюсера Харви Вайнштейна Рона Салливана лишили должности в Гарвардском университете. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, университет принял решение отстранить его от должности декана.

Телеканал уточняет, что это связано с тем, что Салливан решил присоединиться к группе людей, которые защищают Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах. При этом «по иронии судьбы» Салливана отстранили от должности через день после того, как тот объявил судье, что фактически покидает команду защиты.

Ранее сообщалось, что адвокат Харви Вайнштейна отказался его защищать.