Стала известна причина смерти Доренко

По предварительным данным, известный журналист Сергей Доренко умер из-за сердечно-сосудистой недостаточности, передает «ФАН».

Вскрытие тела врачи провели в морге в ночь на 10 мая.

9 мая Доренко почувствовал себя плохо во время вождения мотоцикла, после чего он не смог справиться с управлением и пролетел по встречной полосе.

Гибель журналиста официально подтвердили в редакции «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что в сеть попали видео попыток реанимировать Доренко.