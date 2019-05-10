Малахов возмутился появлению гламурной модели на параде Победы

Телеведущий Андрей Малахов высказал возмущение появлением на Параде Победы гламурной модели, сообщает сайт kp.ru.

Малахов обратил внимание на некоторых гостей на Красной площади и осудил тот факт, что вместо ветеранов Великой Отечественной войны приглашения получают модели.

Своим наблюдением Малахов поделился с поклонниками, которые заняли разные стороны. Одни отметили, что таким персонажам не место на параде, другие же заявили, что никакого вреда от девушек нет.

Ранее актер Максим Виторган в своем инстаграме ответил на обвинения в неуважении к ветеранам.