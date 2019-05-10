Алла Пугачева едва не попала под автобус

Российские артисты Игорь Николаев и Алла Пугачева едва не погибли под колесами автобуса, передает сайт kp.ru.

Об этом инциденте из прошлого рассказал сам Николаев.

Он признался, что это произошло в один из его дней рождения. Рассказывая о своей дружбе с Аллой Борисовой, он вспомнил, что Примадонна попросила покатать ее на санках. Когда артисты выехали за пределы двора и добрались до проезжей части, санки застряли, так как на земле началась полоса асфальта без снега. Именно тогда исполнители увидели приближающийся автобус, который не мог повернуть из-за сугробов.

«И он вот так вот дыщ-дыщ об эти сугробы. И мы смотрим, как обреченные на это, мы даже не пошевелились», — рассказал он.

В последний момент водитель смог остановить автобус. Чтобы разрядить обстановку, Пугачева сняла шапку и начала петь. Николаев отметил, что водитель узнал певицу и был шокирован.