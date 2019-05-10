Сергея Лазарева в Израиле заставили стоять в очереди час

Певец Сергей Лазарев посетил святые места в Иерусалиме и помолился перед началом «Евровидения», сообщает сайт kp.ru.

Уточняется, что святые места Лазареву и его команде показал профессиональный экскурсовод.

Певец посетил Голгофу, стену, где ежегодно сходит Благодатный огонь, и Гроб Господень.

Также сообщается, что Филипп Киркоров отказался обходить очередь и заявил, что «правильным будет постоять вместе со всеми».

Ранее Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.