«Большая потеря для профессии»: Соловьев о смерти Доренко

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Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал большой потерей для всего журналистского корпуса смерть главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, передает телеканал «360».

Соловьев охарактеризовал Доренко как «яркого, сильного, мощного» журналиста, который прошел очень разные этапы своей биографии и карьеры.

«Но, бесспорно, один из самых узнаваемых журналистов нескольких поколений. И такая трагическая смерть молодого человека, который был полон планов…», — сказал Соловьев.

Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.

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Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.