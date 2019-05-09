Украинка Лобода поблагодарила ветеранов за мир и чистое небо

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Украинская певица Светлана Лобода в своем инстаграме поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

Также она поблагодарила участников войны «за мир и чистое небо».

«С большим днем, дорогие наши старики, благодарим вас за мир и чистое небо», — написала Лобода.

Подписчики украинской певицы в комментариях поддержали Лободу. Один из пользователей отметил, что поздравление артистки пробрало его «до слез».

Ранее певец Сергей Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу».