Украинка Лобода поблагодарила ветеранов за мир и чистое небо
Украинская певица Светлана Лобода в своем инстаграме поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Также она поблагодарила участников войны «за мир и чистое небо».
«С большим днем, дорогие наши старики, благодарим вас за мир и чистое небо», — написала Лобода.
Подписчики украинской певицы в комментариях поддержали Лободу. Один из пользователей отметил, что поздравление артистки пробрало его «до слез».
Ранее певец Сергей Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу».