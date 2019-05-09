61-летняя Шэрон Стоун снялась топлес для Vogue

Американская актриса Шэрон Стоун появилась полуобнаженной в фотосессии Vogue.

Согласно размещенному материалу, 61-летняя Стоун появилась топлес. В фотосесии она вернулась в том числе к прославившему ее образу из фильма «Основной инстинкт», хотя с момента выхода фильма прошло 27 лет.

Ранее 50-летняя актриса Дженнифер Энистон поучаствовала в смелой фотосессии для июньско-июльского выпуска журнала Harper. Экс-супруга голливудского актера Брэда Питта, в частности, позировала перед фотографом Алекси Любомирски в шортах и колготках, прикрыв верхнюю часть тела руками.