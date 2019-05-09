Фото 5 эпизода финального сезона «Игры престолов» попали в Сеть

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В Сети появились фотографии пятого эпизода заключительного сезона «Игры престолов», сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что на появившихся фотографиях зрители могут увидеть опечаленную Дейенерис Таргариен и довольную Серсею Ланнистер. Кроме того, на одном из снимков Джон Сноу и Тирион Ланнистер находятся вместе с войском перед стенами Королевской Гавани.

Ранее голливудские звезды пожаловались на изнасилования и расизм в «Игре престолов».