Фото 5 эпизода финального сезона «Игры престолов» попали в Сеть
В Сети появились фотографии пятого эпизода заключительного сезона «Игры престолов», сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что на появившихся фотографиях зрители могут увидеть опечаленную Дейенерис Таргариен и довольную Серсею Ланнистер. Кроме того, на одном из снимков Джон Сноу и Тирион Ланнистер находятся вместе с войском перед стенами Королевской Гавани.
Ранее голливудские звезды пожаловались на изнасилования и расизм в «Игре престолов».