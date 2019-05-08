Расистскую песню сиамских кошек уберут из ремейка «Леди и Бродяги»

В ремейк мультфильма Disney «Леди и Бродяга» внесут изменения из-за расизма в одном из эпизодов, пишет The Variety.

В одном из эпизодов песню исполняют две кошки — карикатурные азиаты с раскосыми глазами и выпирающими зубами, двуличные создания, обманчиво сладкоголосые и говорящие со смешным китайским акцентом.

Песня двух сиамских кошек в исполнении Пегги Ли из мультфильма 1955 года подвергалась критике и ранее в связи с оскорблением азиатской культуры.

Новый саундтрек напишет лауреат «Грэмми» Жанель Монэ. Кроме того, сиамских кошек Си и Ам вычеркнут из мультика. В ремейке их заменят на других животных.