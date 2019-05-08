Лазарев показал отрывок из номера для «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для «Евровидения — 2019». Видео он выложил в инстаграм.
Видеоролик посвящен первой репетиции номера певца, который собирается представлять Россию на конкурсе.
В опубликованном отрывке заметна платформа с восемью экранами, которая установлена в темноте.
«Мало пока что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо» — написал Лазарев.
Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Ранее была названа дата первой репетиции Лазарева на «Евровидении».