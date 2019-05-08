Лазарев показал отрывок из номера для «Евровидения»

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Российский певец Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для «Евровидения — 2019». Видео он выложил в инстаграм.

Видеоролик посвящен первой репетиции номера певца, который собирается представлять Россию на конкурсе.

В опубликованном отрывке заметна платформа с восемью экранами, которая установлена в темноте.

«Мало пока что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо» — написал Лазарев.

Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.

Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее была названа дата первой репетиции Лазарева на «Евровидении».