Рейтинги «Игры престолов» поползли вниз

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«Последние из Старков», четвертый эпизод финального восьмого сезона «Игры престолов», потерял около 200 тысяч зрителей по сравнению с предыдущей серией, пишет Variety.

В общей сложности четвертью серию финала «Игры престолов» в прямом эфире посмотрели 11,8 миллионов человек, тогда как предыдущий эпизод «Долгая Ночь» собрал у экранов 12,02 миллионов зрителей.

В издании объяснили падение интереса зрителей тем, что в предыдущей серии показывали более интересное «эпическое» сражение за Винтерфелл.

Ранее сообщалось, что вышел тизер пятой серии финального сезона «Игры престолов».