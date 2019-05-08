Рейтинги «Игры престолов» поползли вниз
«Последние из Старков», четвертый эпизод финального восьмого сезона «Игры престолов», потерял около 200 тысяч зрителей по сравнению с предыдущей серией, пишет Variety.
В общей сложности четвертью серию финала «Игры престолов» в прямом эфире посмотрели 11,8 миллионов человек, тогда как предыдущий эпизод «Долгая Ночь» собрал у экранов 12,02 миллионов зрителей.
В издании объяснили падение интереса зрителей тем, что в предыдущей серии показывали более интересное «эпическое» сражение за Винтерфелл.
Ранее сообщалось, что вышел тизер пятой серии финального сезона «Игры престолов».