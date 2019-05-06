«Страшная беда»: Киркоров о ЧП с SSJ 100 в Шереметьево
Поп-исполнитель Филипп Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Страшная беда, унесшая жизни 41 человека. Погибли дети», — заявил Киркоров.
По его словам, он узнал эту страшную новости в Израиле.
Он также добавил, что инцидент с самолетом является ужасной трагедией.
Ранее был опубликован список выживших после ЧП с SSJ 100 в Шереметьево.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.