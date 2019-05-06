«Это ужасно!»: Кристина Орбакайте о ЧП с SSJ 100 в Шереметьево
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Это ужасно! Трагедия в Шереметьево!», — заявила Орбакайте.
По ее словам, она стала свидетельницей внештатной ситуации с SSJ 100 в Белгороде.
Она также добавила, что тогда самолет приземлился в аэропорту со второй попытки.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области объявлен траур после ЧП с SSJ 100.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.