Проигравшего дочери Алсу финалиста «Голоса» позвали на британский «X Factor»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/445/12339445/alsu-pic905-895x505-55137.jpg">

Занявший второе место в программе «Голос. Дети» Ержан Максим был приглашен в британское музыкальное шоу «Х-Фактор». Об этом сообщает «СтарХит».

Отмечается, что мальчик отправится в Лондон уже в ближайшее время. Причем поклонники Максима указали на тот факт, что победительница российского «Голоса», дочь Алсу Микелла Абрамова такого приглашения не получила.

«Сказали, что окажут поддержку, мы теперь думаем: нам сейчас нужно догонять по урокам, теперь Ержану нужно учить английский язык», — сказала мать мальчика Гульмира Алибек.

Ранее проигравший дочери Алсу финалист «Голоса» рассказал о вещем сне Пугачевой.