Боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле

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Палестинские боевики пообещали сорвать песенный конкурс «Евровидение», который должен начаться в Израиле уже через 10 дней. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что палестинские радикалы сделали заявление, в котором предупредили, что собираются «помешать врагу».

По их словам, они планируют помешать «врагам преуспеть» в проведении мероприятий, которые, по их мнению, направлены на нанесение вреда палестинскому нарративу.

Ранее сообщалось, что организаторы «Евровидения» рассказали, отражаются ли обстрелы южной части Израиля со стороны сектора Газа на конкурсе.

«Евровидение» в этом году будет проходить в Израиле. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.