Повлияли ли обстрелы Израиля на «Евровидение», рассказали организаторы

Организаторы «Евровидения» рассказали, отражаются ли обстрелы южной части Израиля со стороны сектора Газа на конкурсе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам организаторов, это не влияет на подготовку мероприятия и на репетиции участников.

«Вся подготовка ведется в обычном режиме», — добавили организаторы.

Отмечается, что представитель России певец Сергей Лазарев уже репетирует в Израиле.

Ранее телеведущая Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение».

«Евровидение» в этом году будет проходить в Израиле. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.