Собчак поехала на отдых с Богомоловым вместо Виторгана

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Телеведущая Ксения Собчак проводит отпуск в Италии с театральным режиссером Константином Богомоловым, сообщается на сайте kp.ru.

Как отмечается, это стало разочарованием для поклонников, которые надеялись на воссоединение Собчак с актером Максимом Виторганом. На эту мысль их натолкнули похожие фото сыны экс-супругов Платона на фоне моря. Уточняется, что он проводит отпуск в компании друзей: Ростислава Хаита, бизнесмена Александра Чистякова и его жены Глюк'оZы.

Ранее сообщалось, что Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе.