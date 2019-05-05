Де Ниро пофантазировал о мире без Трампа

Известный актер Роберт Де Ниро признался, что уже не первый день мечтает жить в мире, в котором бы не было американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Daily News.

Уточняется, что Де Ниро рассказал об этом на премьере фильма Дэнни Бойла «Вчера», где только главный герой помнит о группе The Beatles, а другие люди навсегда забыли об их музыке.

Де Ниро заявил, что ему бы хотелось, чтобы «это случилось и с нынешним президентом».

Ранее Де Ниро призвал избавиться от Трампа.

И актер объяснил, почему не пародирует Трампа.