Фильм Валерия Тодоровского «Одесса» откроет «Кинотавр»
Фильмом открытия открытого российского фестиваля «Кинотавр» станет картина Валерия Тодоровского «Одесса», передает REGNUM.
По данным агентства, завершится фестиваль лентой режиссера Андрея Смирнова «Француз».
В фильме Тодоровского рассказывается про эпидемию холеры в Одессе в августе 1970 года, главный герой которого — журналист, который приехал в курортный город из Москвы вместе с восьмилетним сыном.
Кинокартина Смирнова повествует о приехавшем в 1957 году на стажировку в МГУ французском студенте Пьере Дюране, который за год успевает познакомиться не только официальным бытом в СССР, но и с «подпольной» жизнью советской молодежи.
ХХХ Открытый российский фестиваль «Кинотавр» будет проходить в Сочи с 9 по 16 июня.
Ранее сообщалось, что Константин Хабенский возглавил жюри «Кинотавра».