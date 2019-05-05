Фильм Валерия Тодоровского «Одесса» откроет «Кинотавр»

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Фильмом открытия открытого российского фестиваля «Кинотавр» станет картина Валерия Тодоровского «Одесса», передает REGNUM.

По данным агентства, завершится фестиваль лентой режиссера Андрея Смирнова «Француз».

В фильме Тодоровского рассказывается про эпидемию холеры в Одессе в августе 1970 года, главный герой которого — журналист, который приехал в курортный город из Москвы вместе с восьмилетним сыном.

Кинокартина Смирнова повествует о приехавшем в 1957 году на стажировку в МГУ французском студенте Пьере Дюране, который за год успевает познакомиться не только официальным бытом в СССР, но и с «подпольной» жизнью советской молодежи.

ХХХ Открытый российский фестиваль «Кинотавр» будет проходить в Сочи с 9 по 16 июня.

Ранее сообщалось, что Константин Хабенский возглавил жюри «Кинотавра».