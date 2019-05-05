Что HBO делает со спин-оффами «Игры престолов», рассказал Джордж Мартин

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Американский писатель-фантаст и сценарист Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь Льда и Пламени», по которым был снят сериал HBO «Игра престолов», заявил, что у популярного шоу могут появиться как минимум три спин-оффа. Об этом он написал в блоге на своем сайте.

По его словам, HBO в настоящее время разрабатывает пять шоу-продолжений к «Игре престолов», причем работа над тремя из них «очень хорошо продвигается».

«О чем они? Я не могу сказать. Но, возможно, некоторым из вас стоит взять экземпляр «Огня и крови» и предложить свои собственные теории», - сказал Мартин.

Писатель добавил, что съемки одного из спин-оффов могут начаться уже в этом году, еще два находятся на стадии разработки сценария.

Ранее «Игра престолов» установила новый мировой рекорд.